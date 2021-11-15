С понедельника в Литве в общественных местах можно находиться только в медицинских масках и респираторах.

За ношение масок из ткани или использование других видов защиты могут грозить взыскания.

Медицинские маски надо надевать в магазинах, торговых центрах, местах предоставления услуг, в общественном транспорте и в других общественных местах.

По данным Минздрава Литвы, ношение медицинских масок и респираторов - это очень важная и эффективная мера по контролю распространения COVID-19.

Маска должна закрывать нос, рот и подбородок, ее надо регулярно менять (каждых 3-4 часа или когда маска становится влажной).

По-прежнему маски могут не надевать люди, которые по состоянию здоровья не могут носить маски. Они должны надевать защитный щиток.

Маски можно не надевать во время занятия спортом или во время предоставления услуг, которые невозможно предоставить людям в масках.