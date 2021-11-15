За ношение масок из ткани или использование других видов защиты могут грозить взыскания.
Медицинские маски надо надевать в магазинах, торговых центрах, местах предоставления услуг, в общественном транспорте и в других общественных местах.
По данным Минздрава Литвы, ношение медицинских масок и респираторов - это очень важная и эффективная мера по контролю распространения COVID-19.
Маска должна закрывать нос, рот и подбородок, ее надо регулярно менять (каждых 3-4 часа или когда маска становится влажной).
По-прежнему маски могут не надевать люди, которые по состоянию здоровья не могут носить маски. Они должны надевать защитный щиток.
Маски можно не надевать во время занятия спортом или во время предоставления услуг, которые невозможно предоставить людям в масках.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Не привился – можешь лишиться работы: в Литве возвращаются к вопросу обязательной вакцинации (31)
Латвия разрешила работодателям увольнять непривитых...
С понедельника в Литве в общественных местах можно находиться только в медицинских масках и респираторах (15)
С понедельника в Литве в общественных местах можно...
Около здания правительства Литвы - акция протеста против "паспорта возможностей" для детей с 12 лет
В понедельник у здания правительства Литвы проходит...
В Каунасе проходит акция протеста против введения "паспорта возможностей" для детей (2)
В 11 ч. около Каунасского муниципалитета собрались...
Коронавирус в Литве: 947 новых случаев и 25 смертей
За минувшие сутки в Литве было выявлено 947 новых случаев...