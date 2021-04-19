В соответствии с принятым на прошлой неделе решением, магазины в торговых центрах будут работать только с понедельника по пятницу, в выходные они будут закрыты.
Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте подчеркнула, что работавшие до этого магазины промтоваров, ветеринарные аптеки и магазины для животных, салоны оптики, аптеки и магазины с отдельным входом смогут по-прежнему работать и в выходные дни.
Во всех открывшихся торговых центрах на одного покупателя должны выделить 50 кв. м или же в одном магазине можно обслуживать лишь одного человека.
С понедельника могут работать кинотеатры, театры, проходить мероприятия со зрителями как в помещениях, так и на улице.
По решению правительства Литвы, на таких мероприятиях могут присутствовать не больше 150 человек, они не должны занимать больше 30% мест в зале.
Позже на этой неделе откроются уличные кафе, а со следующей недели - спортклубы.
Все эти виды деятельности были закрыты с 16 декабря 2020 года.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
С понедельника в Литве меняются правила карантина: что будет иначе (21)
С понедельника в Литве открываются торговые центры и...
Как кремлевские рассказы появляются в устах местных дезинформаторов (10)
Как российские государственные СМИ, так и местные...
Скоропостижно скончался известный литовский хирург Виткус
В понедельник утром скоропостижно скончался известный...
Коронавирус в Литве: 592 новых случая, скончались 10 человек (2)
За минувшие сутки в Литве подтверждено 592 новых случая...
Погода: в скором времени тепло уйдет из Литвы (1)
В выходные дни в Литве стояла теплая погода, которая в...