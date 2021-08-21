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В списке пораженных стран из желтой зоны в красную перешли еще 4 страны - Норвегия, Германия, Болгария, Лихтенштейн и остров Тасос (Греция). В эти страны не рекомендуется ездить без надобности.
С понедельника в красной зоне будут еще четыре страны и греческий остров
© Santaros klinikos

Из зеленой зоны в желтую перешли Латвия и Мальта.

Приезжие из этих стран должны предъявить отрицательный ПЦР-тест или тест на антигены и изолироваться на 10 дней.

Тест не нужен привитым по полной схеме и переболевшим ковидом.

Список пораженных стран обновляют каждую пятницу, он действует с понедельника.

На карте Европейского центра профилактики и контроля заболеваний страны разделены на зоны, в зависимости от уровня заболеваемости коронавирусом. Все третьи страны входят в серую зону.

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