С понедельника в красной зоне будут еще четыре страны и греческий остров

Из зеленой зоны в желтую перешли Латвия и Мальта.
Приезжие из этих стран должны предъявить отрицательный ПЦР-тест или тест на антигены и изолироваться на 10 дней.
Тест не нужен привитым по полной схеме и переболевшим ковидом.
Список пораженных стран обновляют каждую пятницу, он действует с понедельника.
На карте Европейского центра профилактики и контроля заболеваний страны разделены на зоны, в зависимости от уровня заболеваемости коронавирусом. Все третьи страны входят в серую зону.
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