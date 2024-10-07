С понедельника в аптеках Литвы продаются препараты для лечения муковисцидоза

„Помощь получат десятки людей, страдающих этим заболеванием. Я хочу поблагодарить всех, кто участвовал в этом потребовавшем много усилий и терпения процессе компенсации. Финансирование редких и крайне редких заболеваний за последние несколько лет увеличилось более чем в три раза: только за первые девять месяцев этого года в список компенсируемых лекарств было добавлено 30 новых лекарств, что дает надежду на то, что по мере роста возможностей государства все больше пациентов будут получать помощь от государства“, - цитируется в сообщении А. Печкаускас.