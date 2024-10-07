С понедельника в аптеках Литвы продаются препараты для лечения муковисцидоза

По словам министра здравоохранения Ауримаса Печкаускаса, эти лекарства впервые будут компенсироваться за счет государственных средств.
„Помощь получат десятки людей, страдающих этим заболеванием. Я хочу поблагодарить всех, кто участвовал в этом потребовавшем много усилий и терпения процессе компенсации. Финансирование редких и крайне редких заболеваний за последние несколько лет увеличилось более чем в три раза: только за первые девять месяцев этого года в список компенсируемых лекарств было добавлено 30 новых лекарств, что дает надежду на то, что по мере роста возможностей государства все больше пациентов будут получать помощь от государства“, - цитируется в сообщении А. Печкаускас.
По данным министерства, в прейскурант компенсируемых препаратов включены ивакафтор, тезакафтор и элексакафтор (Kaftrio) и ивакафтор (Kalydeco). Они будут компенсированы для пациентов в возрасте 2 лет и старше, у которых есть хотя бы одна мутация F508del в гене белка, регулирующего проводимость мембраны муковисцидоза (CFTR).
Муковисцидоз – генетическое заболевание, поражающее все железы внешней секреции. Загустевшая и вязкая слизь желез закупоривает протоки различных органов, в том числе жизненно важных легких или поджелудочной железы, что вызывает не только проблемы с дыханием, но и пищеварением. Кроме того, пищеварительная система людей с муковисцидозом неспособна перерабатывать пищу.
По словам председателя Ассоциации муковисцидоза Лияны Казлаускене, в прошлом году в Литве этим заболеванием страдали около 90 человек.
В апреле этого года в резервный список компенсируемых лекарств были добавлены лекарства от муковисцидоза. Как тогда указали в министерстве, препараты с действующими веществами – ивакафтор, тезакафтор и элексакафтор – могут назначаться пациентам шести лет и старше.
Лекарства будут возмещены пациентам, которые в них нуждаются больше всего и соответствуют установленным дополнительным условиям назначения.