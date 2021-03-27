Главы международных компаний, занимающихся коммерческими перевозками в Литве должны информировать об этом своих работников, если они после рейса остаются в Литве больше чем на 72 ч.

Эти требования не распространяются на членов экипажей или команд, отвечающих за пассажирские перевозки на всех видах транспорта.

В пятницу в обновленных правилах изоляции были уточнены правила изоляции для моряков.

Отныне придется изолироваться только морякам – членам экипажей, которые работают на пассажирских маршрутах.

Другое важное изменение – изоляция работников, перечисленных категорий, приехавших из пораженных стран, на которые распространяются правила жесткой изоляции, смогут изолироваться в одной квартире или в одном доме с другими членами семьи. При этом членам их семьи изолироваться не придется.

Новые требования изоляции можно найти на сайте НЦОЗ nvsc.lrv.lt/isimtys.

Список пораженных стран объявляют каждую пятницу, а вступает он в силу с понедельника и действует в течение недели.