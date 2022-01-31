С понедельника тесты для прибывающих в Литву без "зеленых паспортов" будут платными

При этом список затронутых коронавирусом стран остается неизменным, т.е. все страны относятся к красной или серой зоне.

Невакцинированные и не переболевшие коронавирусом лица, прибывшие в Литву на транспорте, не принадлежащим перевозчикам или в других указанных случаях и не имеющие отрицательного теста на COVID-19, должны зарегистрироваться для прохождения теста в Литве в течение 24 часов с момента прибытия. Они также могли бы сделать такой тест в мобильном пункте, но с понедельника такие лица должны будут делать это за свой счет, зарегистрировавшись в учреждении, проводящем анализы на COVID-19.

Отныне тестирование должны будут проходить за свой счет экипажи и члены экипажей, осуществляющие перевозки пассажиров на международных маршрутах всеми видами транспортных средств, когда их пребывание в Литве превышает 24 часа, а также иностранцы, прибывающие в Литву по особым гуманитарным причинам.

Тест должны будут делать за свой счет пограничники и лица, ежедневно или каждый рабочий день пересекающие границу между Литвой и другой Европейской экономической зоной: отправляющиеся на работу, учащиеся и лица, перевозящие их в учебное заведение, студенты и стажеры.

Список затронутых коронавирусом стран обновляется каждую пятницу и вступает в силу в следующий понедельник.