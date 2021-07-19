19-20 июля в 11.00-16.00 ч. команда НЦК будет работать у магазина LIDL на проспекте Тайкос, 66B, в Клайпеде.

В этом же месте у магазина LIDL в Клайпеде по понедельникам-вторникам будут прививать еще 4 недели, а по субботам-воскресеньям с 11.00 до 16.00 ч. будут вакцинировать жителей в Паланге – в сквере Юрате и Каститиса, около пирса.

Представитель НЦК Агне Каминскене сказала, что в рабочие дни в Паланге жители прибиваются неохотно, поэтому в рабочие дни мобильные команды посетят другие города Западной Литвы.

Всего команда НЦК уже привила в Литве 8000 человек.

Желающие привиться должны предъявить удостоверение личности, чтобы данные о вакцинации можно было внести в систему e.sveikatа.