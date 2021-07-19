aA
Мобильная команда Национального центра крови продолжает свои поездки по Литве. С 19 июля каждый понедельник и вторник без предварительной регистрации можно привиться от коронавируса вакциной Janssen в Клайпеде, а в субботу и в воскресенье – в Паланге.
Vakcinos nuo koronaviruso
Vakcinos nuo koronaviruso
© Shutterstock

19-20 июля в 11.00-16.00 ч. команда НЦК будет работать у магазина LIDL на проспекте Тайкос, 66B, в Клайпеде.

В этом же месте у магазина LIDL в Клайпеде по понедельникам-вторникам будут прививать еще 4 недели, а по субботам-воскресеньям с 11.00 до 16.00 ч. будут вакцинировать жителей в Паланге – в сквере Юрате и Каститиса, около пирса.

Представитель НЦК Агне Каминскене сказала, что в рабочие дни в Паланге жители прибиваются неохотно, поэтому в рабочие дни мобильные команды посетят другие города Западной Литвы.

Статьи по теме:
Мэр Вильнюса: в связи с замедлением темпов вакцинации будет закрыт центр в Litexpo  (7)
Прогноз политика: пандемия в этом году не закончится  (69)

Всего команда НЦК уже привила в Литве 8000 человек.

Желающие привиться должны предъявить удостоверение личности, чтобы данные о вакцинации можно было внести в систему e.sveikatа.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

В Вильнюсе на следующей неделе мобильный автобус с вакциной посетит три района (139)

Мобильный автобус с вакцинами продолжает свои поездки...

Профессор Чаплинскас - о будущем коронавируса: есть четыре возможных сценария (54)

По словам профессора Саулюса Чаплинскаса , будущее...

TOP новостей

Премьер-министр упоминает о скорых переменах: некоторым жителям самим придется платить за тесты (55)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните ответила на...

Представители столовой, в которой кормят мигрантов: их поведение сильно отличается от привычного (68)

Повар сельской столовой, которая организует питание...

Новейшие рейтинги дают надежду правящим консерваторам (29)

В рейтинге политических партий Литвы снова сменился...

У мэра Вильнюса не осталось иллюзий: осенью будет четвертая волна коронавируса  призывает не оплачивать тесты непривитым (39)

Надвигается четвертая волна коронавируса, однако в...

Штамм "дельта" вскоре станет доминирующим, специалисты делятся рекомендациями (6)

В конце августа штамм "дельта" составит 90% всех новых...