С понедельника нужна изоляция возвращающимся из Ирландии, Бельгии, части островов Греции

Скопировать ссылку С понедельника нужна изоляция возвращающимся из Ирландии, Бельгии, части островов Греции

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С понедельника тест на коронавирус и изоляция нужны будут для тех, кто прибывает из Ирландии, Бельгии, с части островов Греции (за исключением Тасоса), не болел последние полгода и не привился от этого заболевания.