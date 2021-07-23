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С понедельника тест на коронавирус и изоляция нужны будут для тех, кто прибывает из Ирландии, Бельгии, с части островов Греции (за исключением Тасоса), не болел последние полгода и не привился от этого заболевания.
С понедельника нужна изоляция возвращающимся из Ирландии, Бельгии, части островов Греции
© Zuma Press / Scanpix

Именно эти страны и территории оказались в "красной" зоне после обновления списка пораженных коронавирусом страны, сообщило Министерство здравоохранения Литвы.

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