Сейчас по номеру 1808 и на сайте 1808.lt зарегистрироваться на тест могут только беременные, те, кто не может прививаться по медицинским показаниям, кому тест нужен для поездки за границу или у кого был контракт с больным.
Оператор линии 1808 сказала Delfi, что на платные тесты они больше не регистрируют людей. Тем, кому надо сдать тест, придется обращаться в частные лаборатории.
Эту информацию подтвердила и пресс-секретарь Минздрава Неринга Микенайте.
"Бесплатно тестируем только тех, кому нужен профилактический тест (определенные группы), желающих выехать за границу, контактировавших с больными COVID-19. Важно только обратить внимание на то, что для получения "паспорта возможностей" годятся лишь результаты платного ПЦР-теста, исключение касается беременных и тех, кому нельзя прививаться по медицинским показаниям. Сдать платный ПЦР-тест можно только в частных лабораториях / учреждениях. В мобильных пунктах такой тест сдать не получится", – пояснила советник.
По ее словам, цену устанавливают сами частные учреждения и лаборатории, четких расценок нет.
Delfi ранее сообщал, что ПЦР-тест стоит от 70 с лишним евро до 150 евро, зависит от того, как быстро его делают.
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