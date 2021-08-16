Сейчас по номеру 1808 и на сайте 1808.lt зарегистрироваться на тест могут только беременные, те, кто не может прививаться по медицинским показаниям, кому тест нужен для поездки за границу или у кого был контракт с больным.

Оператор линии 1808 сказала Delfi, что на платные тесты они больше не регистрируют людей. Тем, кому надо сдать тест, придется обращаться в частные лаборатории.

Эту информацию подтвердила и пресс-секретарь Минздрава Неринга Микенайте.

"Бесплатно тестируем только тех, кому нужен профилактический тест (определенные группы), желающих выехать за границу, контактировавших с больными COVID-19. Важно только обратить внимание на то, что для получения "паспорта возможностей" годятся лишь результаты платного ПЦР-теста, исключение касается беременных и тех, кому нельзя прививаться по медицинским показаниям. Сдать платный ПЦР-тест можно только в частных лабораториях / учреждениях. В мобильных пунктах такой тест сдать не получится", – пояснила советник.

По ее словам, цену устанавливают сами частные учреждения и лаборатории, четких расценок нет.

Delfi ранее сообщал, что ПЦР-тест стоит от 70 с лишним евро до 150 евро, зависит от того, как быстро его делают.