Респираторы могут не надевать инвалиды, которые не могут их носить по состоянию здоровья. Этим людям рекомендуют надевать защитные щитки.

Организаторы мероприятий должны следить за тем, чтобы все участники были в респираторах, людей без них не должны обслуживать.

Кроме того, организаторам рекомендуют раздавать участникам респираторы и регулярно напоминать о том, что респираторы обязательны на протяжении всего мероприятия, о том, что важно соблюдать дистанцию, а во время мероприятия нельзя ни есть, ни пить.

Кроме того, соответствующая информация должна быть у входа в помещение на листе не меньше чем формат A4.

Надевать респираторы или медицинские маски участникам мероприятий рекомендуют и во время мероприятий на открытом пространстве, если нет возможности соблюдать безопасную дистанцию.