Респираторы могут не надевать инвалиды, которые не могут их носить по состоянию здоровья. Этим людям рекомендуют надевать защитные щитки.
Организаторы мероприятий должны следить за тем, чтобы все участники были в респираторах, людей без них не должны обслуживать.
Кроме того, организаторам рекомендуют раздавать участникам респираторы и регулярно напоминать о том, что респираторы обязательны на протяжении всего мероприятия, о том, что важно соблюдать дистанцию, а во время мероприятия нельзя ни есть, ни пить.
Кроме того, соответствующая информация должна быть у входа в помещение на листе не меньше чем формат A4.
Надевать респираторы или медицинские маски участникам мероприятий рекомендуют и во время мероприятий на открытом пространстве, если нет возможности соблюдать безопасную дистанцию.
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