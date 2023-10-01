С понедельника меняется порядок замены документов в Литве: паспортов и идентификационных карт

 
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ФОТО: DELFI / Domantas Pipas

С 1 октября в Литве меняется порядок обслуживания жителей в Департаменте миграции: визиты придется планировать заранее, пишет madeinvilnius.lt.

Департамент ранее сообщал, что по телефону или по интернету должны заранее регистрироваться все жители, которые хотят заказать паспорт или идентификационную карту, в порядке живой очереди принимать будут жителей только в порядке исключения.

Такие перемены введены для улучшения обслуживания клиентов, эффективного прогнозирования их потоков и распределения мощностей для их обслуживания.

Без предварительной регистрации будут обслуживать только пенсионеров по старости и людей с недугами, их будут обслуживать вне очереди. Кроме того, исключение будет касаться жителей, которые хотят заказать паспорт за один день.

Визит не нужно регистрировать и тем, кто будет приезжать за готовым документом.

По данным департамента, благодаря отказу от обслуживания в порядке живой очереди, откроют дополнительные окошки регистрации, поэтому очереди в департаменте не увеличатся, потоки клиентов будут распределены равномерно, не придется ждать в очередях.

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