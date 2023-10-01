С понедельника меняется порядок замены документов в Литве: паспортов и идентификационных карт

Департамент ранее сообщал, что по телефону или по интернету должны заранее регистрироваться все жители, которые хотят заказать паспорт или идентификационную карту, в порядке живой очереди принимать будут жителей только в порядке исключения.
Такие перемены введены для улучшения обслуживания клиентов, эффективного прогнозирования их потоков и распределения мощностей для их обслуживания.
Без предварительной регистрации будут обслуживать только пенсионеров по старости и людей с недугами, их будут обслуживать вне очереди. Кроме того, исключение будет касаться жителей, которые хотят заказать паспорт за один день.
Визит не нужно регистрировать и тем, кто будет приезжать за готовым документом.
По данным департамента, благодаря отказу от обслуживания в порядке живой очереди, откроют дополнительные окошки регистрации, поэтому очереди в департаменте не увеличатся, потоки клиентов будут распределены равномерно, не придется ждать в очередях.