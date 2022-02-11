С понедельника больше не нужно изолироваться по прибытии в Литву

Как информировало Министерство здравоохранения, поскольку с понедельника все страны мира окажутся в желтой зоне, приезжающие из любой страны лица должны будут заполнить анкету о прибытии и предъявить документ, подтверждающий один из трех фактов: вакцинацию от COVID-19, перенесенное заболевание или полученный перед поездкой отрицательный результат теста на COVID-19.
Если человек не соответствует приведенным критериям, он должен за трое суток до прибытия в Литве сделать ПЦР-тест или за двое суток - антигенный тест и предъявить отрицательный результат перевозчику перед посадкой на самолет, автобус, паром или другое транспортное средство.
Путешествующие собственным транспортом могут привезти с собой отрицательный результат теста или сделать тест по прибытии в Литву - в таком случае они должны в течение суток зарегистрироваться на тест и сделать его за свой счет.
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