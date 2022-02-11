aA
С понедельника больше не нужно изолироваться по прибытии в Литву из любого государства - до этого изоляция еще была нужна лицам из третьих стран, не привитым от COVID-19 и не перенесшим это заболевание.
С понедельника больше не нужно изолироваться по прибытии в Литву
© Sipa / Scanpix

Как информировало Министерство здравоохранения, поскольку с понедельника все страны мира окажутся в желтой зоне, приезжающие из любой страны лица должны будут заполнить анкету о прибытии и предъявить документ, подтверждающий один из трех фактов: вакцинацию от COVID-19, перенесенное заболевание или полученный перед поездкой отрицательный результат теста на COVID-19.

Если человек не соответствует приведенным критериям, он должен за трое суток до прибытия в Литве сделать ПЦР-тест или за двое суток - антигенный тест и предъявить отрицательный результат перевозчику перед посадкой на самолет, автобус, паром или другое транспортное средство.

Путешествующие собственным транспортом могут привезти с собой отрицательный результат теста или сделать тест по прибытии в Литву - в таком случае они должны в течение суток зарегистрироваться на тест и сделать его за свой счет.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Delfi Plius Vytenis Miškinis

Žiaurumas, kokio Lietuva seniai nematė: jaunieji žudikai gyrėsi kraupiomis egzekucijomis ir tikėjosi niekada neįkliūti

Delfi Plius Dainius Sinkevičius

Po intymių linksmybių iš gėdos neturėjo kur slėpti akių: tai galėjo stebėti visas pasaulis

Delfi Plius Kornelija Jasiūnaitė, laida „Drąsiai!“

Raudonos vėliavos santykių pradžioje: kokie ženklai išduoda, kad jūsų santykiai pasmerkti žlugti?

Delfi Plius Dina Sergijenko

Daugelis vairuotojų nė nenutuokia, kad dėl tokio nusižengimo gali padėti „teises“ į stalčių

Delfi Plius Jurga Jurkevičienė

Traškus ir paslaptingas obuolys karamelėje: pasigaminsite patys ir nebrangiai!

Delfi Plius Mantas Liekis

Siekiantiems palengvėti keliais kilogramais: 9 patarimai, kaip apgauti alkį

Delfi Plius Edita Rouge

Neįprastas seksas: kaip atskirti, tai išradingumas, ar – iškrypimas?

Delfi Plius Joana Balčiuvienė

Per interviu kone šimtą žmonių nužudęs vyras prisipažino, kaip išniekino savo tėvo kūną

Delfi Plius Mindaugas Milinis

Rusai pametė galvą dėl išgalvotų „Didžiojo karo“ žygdarbių: įžūlaus melo paneigti nedrįso net pats Stalinas

Delfi Plius Dainius Sinkevičius

Už egzaminą „Regitroje“ – kyšiai vairavimo instruktoriui: padiktuodavo schemą, kaip išlaikyti iš pirmo karto

Delfi Plius Pranas Šarpnickis

Su Rusija gali baigtis visaip: nuo suomių taikytos praktikos pasaulis ėmėsi už galvos, tačiau po padu ši šalis irgi nebuvo

Delfi Plius Dalia Vaitkutė-Šiaulienė

Į Lenkiją – ne tik apsipirkti, bet ir pigiau poilsiauti: populiariausi Augustavo, Suvalkų ir Balstogės SPA centrai bei sanatorijos

Verslas Plius Lukas Miknevičius

Tikrasis tolimųjų reisų vairuotojų paveikslas: kuo skiriasi ir kaip savo darbą vertina lietuviai ir atvykėliai

Delfi Plius Psichologas Gediminas Navaitis

Santykiai su žymiai vyresniu vyru ar moterimi: sužinoję keletą faktų stebėsitės, kodėl daugiau žmonių neieško tokių partnerių

Delfi Plius Toma Miknevičienė

Geidžiamiausių privačių mokyklų Vilniuje sąrašas ir kainos: gundo pasaulinio lygio išsilavinimu, bet įkandama ne kiekvienam

Delfi Plius Mindaugas Milinis

Rusijoje – iki šiol neregėtas reiškinys: kai kurie kariškiai jau reikalauja Putino atsistatydinimo

Delfi Plius Agnė Kulitaitė

Agnė Kulitaitė: prisigyvenom iki tiek, kad gražios ir geidžiamos pasijuntame tik paviešėjusios užsienyje

Delfi Plius Justina Maciūnaitė

Koks turtas, atėjus krizei, nuvertėja greičiausiai, o koks yra saugiausia investicija?

Delfi Plius Joana Balčiuvienė

Šaltakraujiškiausias Lietuvos žudikas maniakas nesudrebėjo ir duodamas parodymus: jo žodžiai pašiurpino klausiusius

Статьи по теме:

Министр здравоохранения рассказал о болезни: так переживаешь это на своей шкуре (4)

В ближайшую неделю в пандемии должен произойти перелом,...

Коронавирус в Литве: 11 114 новых случаев и 13 смертей (2)

За минувшие сутки в Литве было выявлено 11 тыс. 114 новых...

Коронавирус унес жизни девушки и троих молодых мужчин (1)

Несмотря на то, что штамм "омикрон" кажется менее...

Омикрон в Литве задержался: пик не за горами (2)

В Литве за 14 дней на 100 000 жителей приходится 5200 случаев...

TOP новостей

Секретные планы на 16 февраля: поездка в Вильнюс, под "балкончик" (39)

В социальные сетях распространяют призыв 16 февраля...

Счета за отопление сводят жителей с ума: плата увеличилась до 100-300 евро (35)

Идет последний месяц зимы. Жители получают счета за...

Премьер в Луганске: все, чего добился Путин - это независимая Украина (25)

Все, чего добился российский президент Владимир Путин ,...

Вашингтон считает вторжение РФ в Украину возможным "в любой момент" (17)

Россия может начать военные действия на территории...

С понедельника больше не нужно изолироваться по прибытии в Литву (3)

С понедельника больше не нужно изолироваться по...