С полуночи в Литве запрещена агитация на выборах в парламент

Главизбирком (ГИК) напоминает, что запрет на агитацию во всех формах и проявлениях вводится за 7 часов до начала выборов и действует до закрытия избирательных участков.
Исключения касаются внешней политической рекламы, которая была размещена на расстоянии не ближе 50 м к избирательному участку не меньше чем за день до начала выборов. Стенды с агитацией вблизи участков должны быть удалены.
Избиратели бесплатно могут размещать записи, которые не являются агитацией. ГИК указал, что информация в соцсетях о том, что человек идет голосовать, если он не упоминает, за кого, агитацией не считается.
Агитацией не считается и информация о выборах; записи о том, что выборы важны для жизни государства и народа; информация о том, сколько людей пришло на голосование; документы, необходимые для голосования. Агитацией не считается и другая информация, если в ней призывают участвовать/не участвовать в выборах, голосовать за или против кандидата или список кандидатов; приглашение идти голосовать, если оно не исходит от участника предвыборной политической кампании.
Выборы в парламент Литвы проходят 13 октября с 7 до 20 ч.