С полуночи в Литве запрещена агитация на выборах в парламент

Главизбирком (ГИК) напоминает, что запрет на агитацию во всех формах и проявлениях вводится за 7 часов до начала выборов и действует до закрытия избирательных участков.

Исключения касаются внешней политической рекламы, которая была размещена на расстоянии не ближе 50 м к избирательному участку не меньше чем за день до начала выборов. Стенды с агитацией вблизи участков должны быть удалены.

Избиратели бесплатно могут размещать записи, которые не являются агитацией. ГИК указал, что информация в соцсетях о том, что человек идет голосовать, если он не упоминает, за кого, агитацией не считается.