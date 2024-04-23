С полудня в Литве начнется прощание с премьер-министром Киркиласом

Церемония прощания с премьер-министром XIV правительства Литвы Гедиминасом Киркиласом состоится 23-24 апреля. Похороны - 24 апреля на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе.
Проститься с покойным можно в большом зале похоронного бюро Ritualas (ул. Оланду, 22).
Время:
23 апреля 12.00–20.00 ч.
24 апреля 9.00–12.00 ч.
Урну с прахом выносят 24 апреля, в 12 ч.
Напомним, что о смерти Киркиласа стало известно 20 апреля утром. Он скончался на 73-м году жизни.
Гедиминас Киркилас родился в 1951 году в Вильнюсе.
С 1972 по 1978 г. работал реставратором в тресте по реставрации памятников.
В 1978 году кончил Вильнюсский педагогический университет (специальность литовский язык и литература), в 1982 – Вильнюсскую высшую партийную школу, в 2004 – г. Международную школу бизнеса в Вильнюсском университете.
В 1990–1992 гг Киркилас был помощником депутата Верховного Совета-Восстановительного сейма Литвы Альгирдаса Бразаускаса. В 2006–2008 гг занимал пост премьер-министра Литвы. В 1992–2020 гг депутат парламента Литвы.
В советское время был членом Коммунистической партии, до 2001 г. – Демократической партии труда Литвы, в 2001–2017 гг – Социал-демократической партии Литвы. В 2017 г основал Литовскую партию регионов.
У покойного было двое детей: сын и дочь.