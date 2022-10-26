"Мы призываем банки объективно оценить перемены юридической базы и возможное изменение поведение клиентов и обеспечить оперативное и деловое решение всех вопросов, чтобы в первую очередь учитывались потребности потребителей", – сказал представитель ЦБ Симонас Крепшта.
ЦБ также рекомендовал банкам оценить возможный рост спроса услуги на внесение наличных на счет через банкоматы, с также подготовиться к росту числа клиентов в банковских отделениях, если возникнет такая необходимость.
Вопрос изменения установленных лимитов и другие поправки, связанные с вступающим в силу порядком, должны решаться оперативно.
Напоминаем, что с 1 ноября текущего года максимальная сумма наличного расчета за товары и услуги составит не больше 5000 евро (или соответствующую ей сумму в валюте). Парламент принял соответствующие поправки в конце июня этого года, чтобы снизить "тень" и возможное отмывание денег.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Эксперт: рост цен на отопление больше всего коснется жителей "хрущевок"
Начало отопительного сезона вызывает у жителей...
Эфир Delfi: украинский криминалист о преступлениях российских военных
После начала деоккупации украинских территорий мир...
СМИ: дома у Ксении Собчак проходит обыск, она уехала в Литву МИД страны информацию не комментирует
В подмосковном доме журналистки и телеведущей Ксении...
В социальных сетях делятся фотографиями квартиры в разваливающемся доме, точно ли это хорошая инвестиция?
Жители, интересующиеся рынком недвижимости в Вильнюсе...
С ноября – ограничения наличного расчета: банки должны готовиться
Центробанк Литвы обратился к коммерческим банкам и...