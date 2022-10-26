С ноября – ограничения наличного расчета: банки должны готовиться

"Мы призываем банки объективно оценить перемены юридической базы и возможное изменение поведение клиентов и обеспечить оперативное и деловое решение всех вопросов, чтобы в первую очередь учитывались потребности потребителей", – сказал представитель ЦБ Симонас Крепшта.

ЦБ также рекомендовал банкам оценить возможный рост спроса услуги на внесение наличных на счет через банкоматы, с также подготовиться к росту числа клиентов в банковских отделениях, если возникнет такая необходимость.

Вопрос изменения установленных лимитов и другие поправки, связанные с вступающим в силу порядком, должны решаться оперативно.

Напоминаем, что с 1 ноября текущего года максимальная сумма наличного расчета за товары и услуги составит не больше 5000 евро (или соответствующую ей сумму в валюте). Парламент принял соответствующие поправки в конце июня этого года, чтобы снизить "тень" и возможное отмывание денег.