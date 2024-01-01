С Новым годом вернется зима, с каждым днем будет все холоднее

Днем будет облачно, местами с прояснениями. На юге и на западе местами возможен снег. Осадки будут небольшими, только на Куршской косе ожидаются сильные осадки и метель. Гололед местами сохранится и днем. Будет дуть холодный восточный ветер. Днем температура будет очень неодинаковой: на юго-западе будет 1 градус тепла, в других районах 1-2 градусов мороза, а на северо-востоке - 5–7 градусов тепла. Во второй половине дня станет еще холоднее.

Во вторник погода будет похожей. Ночью местами, в основном на юге и на западе, пойдет снег, местами ожидается метель. Днем на юго-западе ожидается небольшой снег. Прогнозируют гололед. И днем и ночью будет дуть сильный восточный, северо-восточный ветер, который принесет холод. Ночью будет 4–9, на северо-востоке 10–13 градусов мороза. Днем температура будет почти такой же, как и ночью, к вечеру похолодает.