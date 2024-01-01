С Новым годом вернется зима, с каждым днем будет все холоднее

Днем будет облачно, местами с прояснениями. На юге и на западе местами возможен снег. Осадки будут небольшими, только на Куршской косе ожидаются сильные осадки и метель. Гололед местами сохранится и днем. Будет дуть холодный восточный ветер. Днем температура будет очень неодинаковой: на юго-западе будет 1 градус тепла, в других районах 1-2 градусов мороза, а на северо-востоке - 5–7 градусов тепла. Во второй половине дня станет еще холоднее.
Во вторник погода будет похожей. Ночью местами, в основном на юге и на западе, пойдет снег, местами ожидается метель. Днем на юго-западе ожидается небольшой снег. Прогнозируют гололед. И днем и ночью будет дуть сильный восточный, северо-восточный ветер, который принесет холод. Ночью будет 4–9, на северо-востоке 10–13 градусов мороза. Днем температура будет почти такой же, как и ночью, к вечеру похолодает.
В среду в Литву придет циклон. Будет пасмурно. Ночью во многих районах, за исключением северной Литвы, выпадет небольшой снег. Днем снег будет идти почти по всей Литве: на севере снег будет небольшим на юге – средней интенсивности. Во многих районах ожидается поземка, в других - метель. Под снегом будет скрываться гололед. Будет дуть сильный восточный, северо-восточный ветер, местами порывы достигнут 15–18 м/с. Ночью будет 7–12, на северо-востоке 15 градусов мороза, днем ожидается 6–11 градусов мороза.
В четверг Литва останется в зоне действия циклона. И ночью и днем будет идти снег. На севере снега будет немного, а на юге будет местами идти сильный снег. Местами возможна метель, поземка. Ветер сменится на северный, будет сильным. Ночь будет холодной: ожидается 10–15, на севере местами 16–17 градусов ниже нуля, а днем 9–14 градусов мороза.
В пятницу в нашем регионе усилится антициклон, поэтому облака рассеются, вероятность осадков будет небольшой. Северный ветер принесет холода, но скорость ветра снизится. Ночью будет 14–19, местами 21 градусов мороза, днем ожидается 11–16 градусов тепла.
По имеющимся данным, в выходные погоду обусловит зона высокого давления. Осадков не ожидается.
В субботу будет еще холоднее, а в воскресенье увеличится облачность, стужа отступит.