2024.08.11 14:00

С новой недели за оставленные в неположенном месте самокаты ждут большие штрафы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Bolt paspirtukas
Bolt paspirtukas
ФОТО: DELFI

Водителям электросамокатов и велосипедов, которые оставляют транспортные средства в неположенных местах, грозят штрафы до 180 евро (транспортные средства будут увозить). Новые правила будут действовать в столице с 12 августа, сообщает Вильнюсский муниципалитет.

„Мы хотим сделать так, что бы средствами микромобильности люди пользовались ответственно. Транспортные средства, которые принадлежат шеринговым платформам, будут увозить, чтобы добиться соблюдения Правил дорожного движения (ПДД), это будет способствовать большему порядку на улицах города“, – сказал представитель муниципалитета Анджей Диникис.

За нарушение ПДД водителя ждет штраф до 90 евро, если средство микромобильности будет оставлено на месте для инвалида - до 180 евро.

Шеринговые компании за вывоз транспортного средства и его хранение должны будут заплатить 48 евро с НДС.

По данным муниципалитета, средства микромобильности будут увозить с пешеходных и велосипедных дорожек и других мест, где парковка запрещена.

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