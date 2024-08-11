С новой недели за оставленные в неположенном месте самокаты ждут большие штрафы

„Мы хотим сделать так, что бы средствами микромобильности люди пользовались ответственно. Транспортные средства, которые принадлежат шеринговым платформам, будут увозить, чтобы добиться соблюдения Правил дорожного движения (ПДД), это будет способствовать большему порядку на улицах города“, – сказал представитель муниципалитета Анджей Диникис.

За нарушение ПДД водителя ждет штраф до 90 евро, если средство микромобильности будет оставлено на месте для инвалида - до 180 евро.

Шеринговые компании за вывоз транспортного средства и его хранение должны будут заплатить 48 евро с НДС.