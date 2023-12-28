С Нового года жители Литвы должны сортировать пищевые отходы

Муниципалитеты призывают жителей собирать такие отходы, как очистки, огрызки, кофейную гущу, испорченные фрукты, использованные бумажные полотенца, бумажные фильтры, пакетики от чая. Пока не все муниципалитеты будут принимать отходы животного происхождения (остатки мяса или рыбы, их кости, остатки молочных продуктов). Подробно о порядке сортировки в каждом муниципалитете можно узнать в муниципалитете или Центре сортировки отходов.

Перед всеми муниципалитетами стоит одна задача – в 2024 году собрать 65% пищевых отходов от общего количества отходов.

В Мариямпольском регионе планируется, что отходы будут собирать с 1 июля 2024 г.

Ретавский муниципалитет (здесь в основном люди живут в частных домах) будет побуждать жителей компостировать отходы.

Центр утилизации отходов Клайпедского региона начнет сбор пищевых отходов в Клайпеде , Неринге и Клайпедском районе с 5 февраля 2024 года. В Паланге - с апреля, в Шилуте - с мая.

В большинстве муниципалитетов Литвы сбор пищевых отходов начнется с 1 января 2024 г. Однако некоторые запустят новый порядок позже. Это зависит от подготовки конкретного муниципалитета.

По установленному порядку, в 2024 г. муниципалитеты должны обеспечить жителей средствами для сбора отходов или обеспечить возможность их компостирования на месте.

Планируется, что до конца года установят 71 000 контейнеров для сбора пищевых отходов и 46 000 контейнеров для компостирования. На покупку этих средств выделено 8,3 млн. евро из фондов ЕС и бюджета страны.

Каждый муниципалитет устанавливает свой порядок сортировки.

В Вильнюсе жители такие отходы будут собирать в оранжевые пакеты, которые будут бросать в общий контейнер.

Такой же порядок сначала будет действовать и в Таурагском районе.

В других регионах для жителей установят специальные контейнеры. В эти контейнеры можно будет бросать пищевые отходы как в пакетах так и без них.

Сейчас сбор пищевых отходов уже проводят в Алитусском, Паневежском регионе, в Молетском, Утенском, Аникщяйском и Скуодасском муниципалитете.