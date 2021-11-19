С 1 января 2022 г. вступает в силу поправка к 139 ст. Трудового кодекса, согласно которой, зарплата и другие выплаты, связанные с трудовыми отношениями, включая суточные и командировочные, должны переводить на счета работников.

"Такие поправки внесены для того, чтобы можно было снизить "тень" и защитить права работников. ГИТ получает немало жалоб в связи с тем, что работники подписываются в получении одной суммы, а на деле наличными им выплачивают меньше денег. Когда речь идет о наличном расчете, в таких случаях защитить права работников сложно, нелегко доказать, что работодатель выплатил им не все деньги. Новый порядок поможет избежать таких нарушений", – сказал представитель ГИТ Шарунас Орлавичюс.

Если в компании зарплаты работникам до сих пор выплачивали наличными, работодатели должны письменно попросить работников указать счета для перевода зарплаты.

По словам специалистов ГИТ, если работник не предоставит номер счета, работодатель должен оставить принадлежащие ему деньги на счету компании, пока тот не представит необходимую информацию.

"Обращаем внимание на то, что в законе сказано, что зарплата должна переводиться на счет самого работника, значит, ее нельзя переводить на счет других членов семьи или друзей", – подчеркнул Орлавичюс.

Есть лишь одно исключение, предусмотренное в ТК – зарплаты моряков, поскольку порядок их выплат регламентирован другим законом.