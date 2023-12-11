С Нового года вильнюсцы должны сортировать мусор иначе: можно обращаться за специальной тарой и пакетами

С 11 декабря вильнюсцы бесплатно могут получить специальную тару многоразового использования и одноразовые оранжевые пакеты. Их раздают в Вильнюсском муниципалитете, в староствах и на площадках по приему крупногабаритных отходов.
С начала следующего года вступает в силу новый порядок сортировки отходов. Жители столицы должны собирать пищевые отходы в оранжевые пакеты, которые надо, хорошо завязав, бросать в контейнеры с коммунальными отходами. Эти отходы будут отделены от другого мусора и использованы для производства компоста, а пакеты пойдут на переработку.
Чтобы людям было легче приспособиться к новому порядку, с 11 декабря вильнюсцы могут бесплатно получить специальную тару (7 л) и одноразовые пакеты.
В многоразовую тару дома надо вложить пакет и отдельно в него собирать пищевые отходы.
Сейчас тару и пакеты уже раздают в здании муниципалитета (проспект Конституциёс, 3), в староствах и на площадках по приему крупногабаритных отходов.
С января 2024 г. количество мест выдачи таких средств для сортировки будет расширено, чтобы жители могли получить их ближе к месту жительства.
По принятым законам, жители с 2024 года должны иначе сортировать отходы, отделяя пищевые. Эти перемены обусловлены директивой ЕС.
"Пищевые отходы дома надо сортировать как сортируем пластик, стекло и бумагу – в отдельной емкости. Я не сомневаюсь, что вильнюсцы быстро привыкнут к новому порядку, а предоставленные средства помогут в этом.
Мы призываем вильнюсцев проявить солидарность и взять средства для сортировки для близких, соседей, друзей, которые не могут сделать это сами", – сказал директор Центра утилизации отходов Вильнюсского округа Томас Вайткявичюс.
К пищевым отходам относятся все отходы органического происхождения, например: непригодные для пищи продукты (без упаковок), шкурки и шелуха овощей и фруктов, огрызки, чайная заварка, кофейная гуща, пакетики с чаем, комнатные растения и их части, бумажные салфетки, непригодные к использованию пищевые добавки (без упаковок) и др.