С Нового года в Литве меняется порядок сортировки отходов

Правда, в некоторых муниципалитетах, например, в Вильнюсе , пока такие отходы будут выбрасывать в общие контейнеры, только их будут складывать в отдельные оранжевые пакеты. Если пищевые отходы будут в пакете другого цвета, они все равно пойдут в общий поток коммунальных отходов.

"Если такие отходы складывать в полиэтиленовые пакеты и бросать в общий контейнер, это не будет считаться сортировкой, их надо собирать отдельно и выбрасывать в отдельный контейнер", – сказала она.

Представитель Министерства охраны окружающей среды Вилма Славинскене сказала, что с 2024 г. страны ЕС должны отдельно собирать все биологические отходы (пищевые, кухонные и растительные). К кухонным относятся бумажные салфетки, которыми убирали масло со сковородки, а пищевые - остатки пищи, которые не съедены.

Согласно подсчетам, в Литве пищевые отходы составляют 15% от общего количества мусора, а на одного жителя в среднем приходится 41 кг пищевых отходов.

После того как жители будут отделять пищевые и кухонные отходы, в общий контейнер будут выбрасывать только те отходы, которые не сортируют, например, бритвы, зубные щетки, губки, подгузники, осколки посуды, наполнитель для туалетов домашних животных, вещи из нескольких разных материалов и др.

Какого же мнения о новом порядке придерживаются жители? Мнения разделились.

"Я все сортирую и поддерживаю новый порядок. Пока у меня есть лишь технический вопрос – эти оранжевые пакеты нужны, чтобы отделить отходы от другого мусора? И еще, я видела, что в новых контейнерах есть отдельная ниша, видимо, туда эти оранжевые контейнеры надо бросать", - сказала Габриэле (34 года).

"Я за сортировку. В Литве этот процесс очень медленно протекает, по сравнению, к примеру, с Бельгией. Там у всех по 5 пакетов, а за несортировку ждут большие штрафы", - сказала Эрика (37 лет).

"Я слишком занята, чтобы думать о сортировке и помнить об этом. Еще и пищевые отходы отделять, это уже слишком", - сказала Карина (30 лет).