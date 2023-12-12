С Нового года появится 50 новых постов контроля скорости: где их установят

"Во всех местах, где планируется установка ПКС, были зафиксированы ДТП. Надо брать статистику не за 1-2 года, а за более длительный срок", – сказал Липкявичюс.

Интересно, что чуть дальше на той же дороге, за 2 года произошло два ДТП, но там ПКС не устанавливают.

За последние 3 года там было всего одно ДТП, в нем никто не погиб, причина ДТП была не скорость - одна машина, выезжавшая со второстепенной дороги, не пропустила ехавшую по главной.

Например, 33 км дороги A3 от границы с Беларусью до Вильнюса – там ПКС охватит участок в 14 км. Рядом уже стоят ПКС, охватывающие участок в 10 км.

Однако в следующем году 50 ПКС планируют установить в безопасных местах.

Уже сейчас по всей Литве стоит больше 200 разных ПКС. ЛДАД утверждает, что это улучшает безопасность на дорогах. Советник главы ЛДАД Ремигиюс Липкявичюс утверждает, что, согласно статистике, после установки ПКС число трагических смертей на дорогах сократилось в 8 раз.

При этом руководство ЛДАД твердит, что ставит ПКС только в местах с высокой аварийностью.

"Я листаю документы и вижу, что в конце автострады Вильнюс-Каунас ПКС установят еще на двух участках. Указано, что там погибших не было, причинами ДТП была не скорость. Так зачем там нужны стационарные ПКС?" – удивлялся автожурналист Валдас Валюкявичюс.

Еще один участок – между Йонавой у Укмерге, он охватит 17 км. За три года там было три ДТП, погибших нет. Например, один водитель съехал с дороги. Но ЛДАД повторяет - ставит ПКС там, где они нужны.

На автомагистрали Вильнюс–Клайпеда появится три новых отрезка, всего 31, которые охватят ПКС. ЛДАД отмечает, что это особенно опасный участок.

"Там ежемесячно фиксируют 350 случаев превышения скорости на 80-130 км/ч. Что это значит? Это значит, что машины едут на скорости 200-260 км/ч. О чем мы говорим?" – saсказал Липкявичюс.

Бывший глава ЛДАД Эгидиюс Скродянис удивлен, что ПКС используют не для того, для чего они предназначены. Сначала их хотели ставить у школ, детских садов, в жилых зонах, там, где опасность самая большая.