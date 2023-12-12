С Нового года появится 50 новых постов контроля скорости: где их установят

При этом руководство ЛДАД твердит, что ставит ПКС только в местах с высокой аварийностью.
Уже сейчас по всей Литве стоит больше 200 разных ПКС. ЛДАД утверждает, что это улучшает безопасность на дорогах. Советник главы ЛДАД Ремигиюс Липкявичюс утверждает, что, согласно статистике, после установки ПКС число трагических смертей на дорогах сократилось в 8 раз.
Однако в следующем году 50 ПКС планируют установить в безопасных местах.
Например, 33 км дороги A3 от границы с Беларусью до Вильнюса – там ПКС охватит участок в 14 км. Рядом уже стоят ПКС, охватывающие участок в 10 км.
За последние 3 года там было всего одно ДТП, в нем никто не погиб, причина ДТП была не скорость - одна машина, выезжавшая со второстепенной дороги, не пропустила ехавшую по главной.
Интересно, что чуть дальше на той же дороге, за 2 года произошло два ДТП, но там ПКС не устанавливают.
"Во всех местах, где планируется установка ПКС, были зафиксированы ДТП. Надо брать статистику не за 1-2 года, а за более длительный срок", – сказал Липкявичюс.
"Я листаю документы и вижу, что в конце автострады Вильнюс-Каунас ПКС установят еще на двух участках. Указано, что там погибших не было, причинами ДТП была не скорость. Так зачем там нужны стационарные ПКС?" – удивлялся автожурналист Валдас Валюкявичюс.
Еще один участок – между Йонавой у Укмерге, он охватит 17 км. За три года там было три ДТП, погибших нет. Например, один водитель съехал с дороги. Но ЛДАД повторяет - ставит ПКС там, где они нужны.
На автомагистрали Вильнюс–Клайпеда появится три новых отрезка, всего 31, которые охватят ПКС. ЛДАД отмечает, что это особенно опасный участок.
"Там ежемесячно фиксируют 350 случаев превышения скорости на 80-130 км/ч. Что это значит? Это значит, что машины едут на скорости 200-260 км/ч. О чем мы говорим?" – saсказал Липкявичюс.
Бывший глава ЛДАД Эгидиюс Скродянис удивлен, что ПКС используют не для того, для чего они предназначены. Сначала их хотели ставить у школ, детских садов, в жилых зонах, там, где опасность самая большая.
"На магистралях превышают скорость, но там нет поворотов. Опаснее в жилых местах", – сказал Скродянис.
Специалисты в сфере безопасности движения отмечают, что ПКС планируют ставить там, где почти не бывает ДТП.
Один комплект таких ПКС в среднем стоит 100 000 евро. Их устанавливают и обслуживают три компании в Литве, которые из года в год выигрывают в конкурсах. В этом году ЛДАД перевела компаниям почти 290 000 евро за ремонт и присмотр за ПКС.
"По моим данным, эти компании устанавливают радары и в Латвии", – сказал Липкявичюс.
Специалисты считают, что в некоторых случаях непонятно, на чем основываются работники ЛДАД при выборе места установки ПКС.
"Сами водители, 2 из 3, в опросах говорят, что ПКС заставляют их снижать скорость", – сказал Липкявичюс.
"Чиновники живут своей жизнью. Такое ощущение, что они не водят автомобили и не понимаю, что творится на дорогах. Они платят огромные деньги за опросы, исследования, у разных ученых есть свои методики и именно они, а не водители, находятся в отрыве от реальности", – сказал журналиста Валдас Валюкявичюс.
Число ПКС в Литве растет, а количество погибших на дорогах не сокращается. По данным полиции, по сравнению с прошлым годом, в этом году погибло на 23% больше, а число ДТП почти такое же.s su lenkais dar kol kas negalime.