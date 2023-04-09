С Нового года не все водители, у которых есть действующие права, смогут участвовать в движении

После вступления в силу поправок, водители, которые вовремя не пройдут медосмотр, лишатся права на вождение, их права будут считаться недействительными.

Правда, как только они пройдут медкомиссию, водительское удостоверение снова будет действительным, его действие будет продлено автоматически. Соответствующие поправки к закону вступят в силу с 1 января 2024 г.

Кроме того, в новых правилах изменен и регламент использования средств мобильной связи: водители не могут пользоваться средствами мобильной связи (если машина участвует в движении, а не стоит), если держат их в руках.

"Временная остановка у светофора или в пробке – это не остановка на длительное время. Это расценивается как движение: останавливаешься, едешь, останавливаешься, снова едешь. Конечно, впереди может быть ДТП, поэтому постоять придется дольше, но и это не тоже самое, что машина стоит, значит телефоном пользоваться нельзя", – сказал председатель парламентского Комитета по праву и правопорядку Стасис Шедбарас.

Ужесточены и требования для тех, у кого есть прибор "свободные руки". Водители могут пользоваться этой системой только в том случае, если телефон находится в специальном держателе или используется оборудование транспортного средства.

Эти поправки вступают в силу с 1 мая 2023 г.