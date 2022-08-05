С наступлением похолодания в Литву снова будут приезжать беженцы из Украины: прежние условия предложить им не сможем

"В течение нескольких недель в Украине проверяют состояние водопроводов, отопительных систем, систем передачи электричества. Есть города, где всего этого нет", – сказала LNK представитель Красного креста Лука Лескаускайте.

По ее словам, в середине октября, когда похолодает, у людей не будет иного выбора - им придется покинуть родину, поскольку Западная Украина, такие города, как Львов, не резиновые – там уже сейчас живет много людей.

По словам собеседницы LNK, в Литву может хлынуть еще один поток беженцев, могут приехать еще около 60 000 человек или даже больше.

"И это очень беспокоит", – подчеркнула она.

А беспокоит, по ее словам, то, что беженцам негде будет жить. Если будут такие потоки, о каких говорят, то может сложиться такая ситуация, как в Польше, где украинцев поселяли на аренах.

"Кроватки, матрасы, централизованное питание, портативные душевые кабины, туалеты. Я, конечно, импровизирую, но такие условия, какие предлагали весной, мы уже предложить не сможем. Ситуацию надо оценивать реально", – сказала она.

Она предположила, что помощи вещами, продуктами может потребоваться в два раза больше.

"Надо учитывать, что люди устали. И призывы жертвовать, оказывать помощь, уже стали обычным делом, люди на них остро не реагируют. Это беспокоит, поскольку люди уже оказали немало помощи. Что будет осенью, когда помощи потребуется еще больше? Мы с беспокойством ждем роста цен, отопительного сезона, поскольку у самих жителей Литвы возможно уже не будет таких условий, чтобы помогать, принимать или жертвовать. Это беспокоит, мы постоянно говорим об этом с организациями, государственными учреждениями, сейчас надо готовиться, насколько это возможно", – сказала она.

Ситуация, по ее словам, будет зависеть и от действий России.

"Они непрогнозируемые – если будут более жесткие атаки, бомбардировки, людям будет небезопасно в стране. Этих факторов очень много, они обоснованы, мы их оцениваем не как слухи, а как возможную реальность", – заметила Лескаускайте.

По ее словам, сейчас потоки украинцев уменьшились, эту паузу надо использовать для передышки, поскольку в будущем потребуется больше сплочения. Она рассказала, что сейчас все больше украинцев приезжает из России через Латвию и не исключила, что это могут быть те украинцы, которых насильно вывезли в Россию.

На вопрос о нелегальных мигрантах, которых могут использовать Россия и Беларусь, чтобы дестабилизировать ситуацию у нас в стране, Лескаускайте ответила, что сейчас их количество растет.

"Ходят разные слухи, будто снова начнут везти самолетами, снова могут привозить этих людей, которые будут просить убежища. Нам сложно оценить, мы только знаем, что таким людям нужна помощь. Даже те мигранты, которые сейчас находятся в Литве, пытаются здесь зацепиться. Конечно, с каждым днем их становится все меньше, но есть такие, кто хочет остаться здесь, работать здесь", – заметила специалист.

Красный крест, по ее словам, старается оказать этим людям помощь, а смогут ли они здесь остаться и работать, уже зависит не от организации, а от госучреждений.