С началом сезона инфекций жители Литвы охотнее прививаются от гриппа, а не от COVID-19

Представители медучреждений признаются, что немногие жители хотят делать прививку от коронавируса, поэтому и потребность в вакцинах от Covid-19 – ниже.
"Люди звонят и пишут нам, утверждая, что обратились в медицинские учреждения и столкнулись с нехваткой именно вакцины от Covid-19. Они хотели бы сделать прививку за один визит, как рекомендовано, но столкнулись с такой проблемой, хотя вакцина против инфекции Covid-19 уже доступна в Литве с середины сентября", – сказала в четверг специалист НЦОЗ Дайва Размувене в интервью для радиостанции LRT.
"От учреждений здравоохранения ожидаем более активного заказа этой вакцины. Уже не раз обращались в учреждения здравоохранения, не раз сообщали, что действительно необходим стимул к заказу вакцин, потому что люди хотят их. И надо понимать, что это желание, после нескольких обращений в лечебное учреждение, может исчезнуть", – сказала эпидемиолог.
В свою очередь, координатор по вакцинации Шилальского центра первичной медико-санитарной помощи Неринга Красаускене признает, что в ее медицинском учреждении на данный момент нет вакцины против Covid-19. По словам координатора по вакцинации, среди жителей гораздо более популярна прививка от гриппа, поэтому в учреждении больше этой вакцины.
"Люди гораздо охотнее вакцинируются от гриппа. Потребность в вакцине от Covid-19 действительно снизилась по сравнению с тем, что было в начале пандемии", – сказала Н. Красаускене.
"Врачи, медсестры, регистраторы разговаривают с пациентами, мы регистрируем людей, поэтому у нас более-менее есть цифры о желающих сделать прививку, и мы заказываем необходимое количество вакцины", – пояснила она.
С коллегой согласна и врач по иммунопрофилактике столичной поликлиники Centro (Центральной поликлиники) Лияна Жмуйдзинавичюте, которая добавила, что из 10 пациентов, принадлежащих к группе риска, только один изъявил желание сделать обе прививки одновременно – от гриппа и от COVID-19.
"Действительно, потребность в вакцине от гриппа гораздо выше. И в разговоре с пациентами это чувствуется. Например, вчера я общалась с 10 пациентами из серьезной группы риска – к сожалению, из 10 только один изъявил желание сделать прививку обеими вакцинами, 3 – от гриппа, 4 – пообещали подумать, а 3 – отказались от обеих прививок", — заявила Л. Жмуйдзинавичюте.