С началом сезона инфекций жители Литвы охотнее прививаются от гриппа, а не от COVID-19

Представители медучреждений признаются, что немногие жители хотят делать прививку от коронавируса, поэтому и потребность в вакцинах от Covid-19 – ниже.

"Люди звонят и пишут нам, утверждая, что обратились в медицинские учреждения и столкнулись с нехваткой именно вакцины от Covid-19. Они хотели бы сделать прививку за один визит, как рекомендовано, но столкнулись с такой проблемой, хотя вакцина против инфекции Covid-19 уже доступна в Литве с середины сентября", – сказала в четверг специалист НЦОЗ Дайва Размувене в интервью для радиостанции LRT.

"От учреждений здравоохранения ожидаем более активного заказа этой вакцины. Уже не раз обращались в учреждения здравоохранения, не раз сообщали, что действительно необходим стимул к заказу вакцин, потому что люди хотят их. И надо понимать, что это желание, после нескольких обращений в лечебное учреждение, может исчезнуть", – сказала эпидемиолог.