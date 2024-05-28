С начала войны вильнюсцы предоставили жилье более 5 000 украинцам

По подсчетам директора Vilniaus miesto būstas (Вильнюсский городской жилищный фонд) Роситы Жибелене, всего за эти два года компенсацию получил 2031 житель Вильнюса, предоставивший жилье 5785 украинцам. В среднем в одном жилище проживало около 4 беженцев.

Размер компенсации за предоставление жилья на правах пользования для украинцев зависел от количества размещенных людей. За одного размещенного украинца платили 150 евро, а за каждого последующего, размещенного в том же жилище, – по 50 евро в месяц.