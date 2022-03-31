Это выяснилось при сравнении количества этих запросов с 24 февраля по 29 марта с аналогичным периодом прошлого года.
В этом году граждане России обращались за разрешением на временное проживание 305 раз (в прошлом году 141 раз). Количество обращений от граждан Беларуси также увеличилось с 1004 в прошлом году до 1449 в этом году.
Еще больше россиян и белорусов также обратились к литовским властям с просьбой о предоставлении убежища.
Однако граждане обеих стран реже обращались по вопросу получения постоянного вида на жительство в Литве.
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