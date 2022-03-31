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С начала российского вторжения в Украину в конце февраля количество заявок граждан России на получение временного вида на жительство в Литве увеличилось более чем вдвое, сообщает в четверг новостной портал 15min.lt.
Vilniaus Migracijos tarnyba
Vilniaus Migracijos tarnyba
© DELFI / Eglė Digrytė

Это выяснилось при сравнении количества этих запросов с 24 февраля по 29 марта с аналогичным периодом прошлого года.

В этом году граждане России обращались за разрешением на временное проживание 305 раз (в прошлом году 141 раз). Количество обращений от граждан Беларуси также увеличилось с 1004 в прошлом году до 1449 в этом году.

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Еще больше россиян и белорусов также обратились к литовским властям с просьбой о предоставлении убежища.

Однако граждане обеих стран реже обращались по вопросу получения постоянного вида на жительство в Литве.

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