С начала недели в Литве жара отступит, но будет по-летнему тепло

В ночь на вторник облака рассеются, однако небольшие дожди местами, особенно на востоке страны, еще возможны. Ночью будет 11-16 градусов тепла.

Во вторник днем солнце будет выглядывать из-за облаков. Вероятность осадков будет небольшой. Днем будет 22-27, у моря 19-21 градус тепла.

В среду ночью осадков будет меньше. Особого дождя не ожидается. Ночью будет 8-13, местами будет 14-16 градусов тепла.

В среду днем местами снова прогнозируют осадки. Небольшие дожди с грозами пройдут на востоке страны. Днем будет 22-27, у моря 19-21 градусов тепла.