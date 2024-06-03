2024.06.03 07:39

С начала недели в Литве жара отступит, но будет по-летнему тепло

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Rita Gečiūnaitė

Новая неделя начнется с летней погоды. В понедельник прогнозируют переменную облачность. С обеда и во второй половине дня начнут формироваться дождевые облака. Дожди пройдут на большей части территории Литвы, больше осадков будет на востоке страны, прогнозируют дожди с грозами. Днем будет 22-27 градусов тепла. У моря ожидается 19-21 градус.

В ночь на вторник облака рассеются, однако небольшие дожди местами, особенно на востоке страны, еще возможны. Ночью будет 11-16 градусов тепла.

Во вторник днем солнце будет выглядывать из-за облаков. Вероятность осадков будет небольшой. Днем будет 22-27, у моря 19-21 градус тепла.

В среду ночью осадков будет меньше. Особого дождя не ожидается. Ночью будет 8-13, местами будет 14-16 градусов тепла.

В среду днем местами снова прогнозируют осадки. Небольшие дожди с грозами пройдут на востоке страны. Днем будет 22-27, у моря 19-21 градусов тепла.

В четверг также будет идти дождь, жара уйдет. Ночью дожди пройдут местами, днем во многих районах, прогнозируют грозу. Ночью будет 10-15, днем 19-24 градусов тепла.

В пятницу также ожидаются осадки. Ночью местами, в основном у моря, днем во многих районах пройдут дожди. Поднимется ветер. Ночью будет 8-13, днем до 15-20 градусов тепла.

По нынешним данным, в субботу вероятность дождя сохранится, особенно на западе страны, будет прохладнее, а вот в воскресенье станет теплее и суше.

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