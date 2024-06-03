С начала недели в Литве жара отступит, но будет по-летнему тепло

В ночь на вторник облака рассеются, однако небольшие дожди местами, особенно на востоке страны, еще возможны. Ночью будет 11-16 градусов тепла.
Во вторник днем солнце будет выглядывать из-за облаков. Вероятность осадков будет небольшой. Днем будет 22-27, у моря 19-21 градус тепла.
В среду ночью осадков будет меньше. Особого дождя не ожидается. Ночью будет 8-13, местами будет 14-16 градусов тепла.
В среду днем местами снова прогнозируют осадки. Небольшие дожди с грозами пройдут на востоке страны. Днем будет 22-27, у моря 19-21 градусов тепла.
В четверг также будет идти дождь, жара уйдет. Ночью дожди пройдут местами, днем во многих районах, прогнозируют грозу. Ночью будет 10-15, днем 19-24 градусов тепла.
В пятницу также ожидаются осадки. Ночью местами, в основном у моря, днем во многих районах пройдут дожди. Поднимется ветер. Ночью будет 8-13, днем до 15-20 градусов тепла.
По нынешним данным, в субботу вероятность дождя сохранится, особенно на западе страны, будет прохладнее, а вот в воскресенье станет теплее и суше.