Она не утонула, ее не украли. Ее пришлось снять из-за погодных условий.
"Инсталляцию под мостом тестировали перед фестивалем. Однако из-за плохих погодных условий в этом месте нет технических возможностей обеспечить ее долговременное пребывание", – сказала порталу MadeinVilnius.lt Бируте Уладовскайте, глава проекта Jump Agency.
Пока неясно, вернут ли инсталляцию на мост Миндаугаса или разместят в другом месте. Владельцы инсталляции рассматривают технические возможности.
Читатели MadeinVilnius.lt зафиксировали и "Луну", когда она плыла по реке под мостом Любарто.
25 января в Вильнюсе начнется Фестиваль света.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Эксперт о действиях коллег Бартошявичюса: это цинизм
Тень педофилии в парламенте коснулась не только...
Эфир Delfi: интервью с украинскими военными из Бахмута
О военных действиях на Донбассе, в том числе в Бахмуте,...
Советник президента: поставщики должны обеспечить потребителям обещанную пользу от либерализации
После снижения цен на электроэнергию в январе...
Маркас Зингерис. О бойкоте русской культуры, изменениях репертуаров и планов издательств
1. Бойкот моими глазами Какое единство народа! Никаких...
Президент Литвы: мы должны беречь и защищать свободу, а если потребуется – жертвовать собой ради нее
В понедельник президент Литовской Республики Гитанас...