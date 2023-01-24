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Недавно сообщалось, что под мостом Миндаугаса в Вильнюсе в рамках подготовки к фестивалю света появилась инсталляция "Луна". Однако через день "Луна" исчезла. Как выяснилось - по техническим причинам.
Mėnulis po Mindaugo tiltu
Mėnulis po Mindaugo tiltu
© Made in Vilnius

Она не утонула, ее не украли. Ее пришлось снять из-за погодных условий.

"Инсталляцию под мостом тестировали перед фестивалем. Однако из-за плохих погодных условий в этом месте нет технических возможностей обеспечить ее долговременное пребывание", – сказала порталу MadeinVilnius.lt Бируте Уладовскайте, глава проекта Jump Agency.

Пока неясно, вернут ли инсталляцию на мост Миндаугаса или разместят в другом месте. Владельцы инсталляции рассматривают технические возможности.

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Читатели MadeinVilnius.lt зафиксировали и "Луну", когда она плыла по реке под мостом Любарто.

25 января в Вильнюсе начнется Фестиваль света.

Mėnulis po Mindaugo tiltu
Mėnulis po Mindaugo tiltu
© Made in Vilnius

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