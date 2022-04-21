185 беглецов, по данным портала, позже были задержаны. Одна лишь Польша до сих пор вернула 112 мигрантов, покинувших литовские центры.
Еще 1086 задержанных в Литве воспользовались выплатой в 1000 евро и бесплатными авиабилеты при добровольном возвращении на родину.
BNS напоминает, что потоки нелегальной миграции через Беларусь в Литву в прошлом году значительно увеличились. Литва винит в этом минский режим и называет это гибридной атакой.
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