185 беглецов, по данным портала, позже были задержаны. Одна лишь Польша до сих пор вернула 112 мигрантов, покинувших литовские центры.

Еще 1086 задержанных в Литве воспользовались выплатой в 1000 евро и бесплатными авиабилеты при добровольном возвращении на родину.

BNS напоминает, что потоки нелегальной миграции через Беларусь в Литву в прошлом году значительно увеличились. Литва винит в этом минский режим и называет это гибридной атакой.