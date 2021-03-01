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С марта почти на четверть сокращены объемы поставок вакцины AstraZeneca, запланированные на полгода, информировала в понедельник BNS представитель министра здравоохранения.
С марта почти на четверть сокращены объемы поставок вакцины AstraZeneca
© AFP / Scanpix

"На прошлой неделе мы получили сообщение, что объемы сокращены. Они присланы на полгода, сокращение составляет примерно 26%", - сказала Айсте Шукшта.

"Почему так случилось, аругментов не привели", - добавила она.

Представитель министра говорит, что объемы "по сравнению с предварительными присланными перед этим количествами" сократились.

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