С марта почти на четверть сокращены объемы поставок вакцины AstraZeneca

"На прошлой неделе мы получили сообщение, что объемы сокращены. Они присланы на полгода, сокращение составляет примерно 26%", - сказала Айсте Шукшта.
"Почему так случилось, аругментов не привели", - добавила она.
Представитель министра говорит, что объемы "по сравнению с предварительными присланными перед этим количествами" сократились.
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