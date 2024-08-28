2024.08.28 07:11

С каждым днем все теплее: когда температура снова превысит 30 градусов?

 
ru.DELFI.lt
Alinantis karštis sostinėje
Alinantis karštis sostinėje
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В среду днем погода все еще будет по-летнему теплой. Литва останется в зоне действия антициклона, поэтому будет малооблачно и без осадков.

На большей части территории страны будет ясно. Воздух прогреется до 22–25, местами до 27 градусов тепла.

В четверг сохранится зона высокого атмосферного давления. Ночью будет сухо и ясно. Ночью температура опустится до 10–15 градусов, на Куршской косе будет 17 градусов.

В четверг днем антициклон понемногу будет уходить на северо-восток, ожидается малооблачная погода. Без осадков. Днем будет 25–29, местами до 30 градусов тепла.

В пятницу также будет ясно и жарко, теплее, чем в четверг, однако уже в выходные прогнозируют небольшие дожди с грозами.

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