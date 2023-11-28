С каждым днем снега в Литве будет все больше

Снег будет идти лишь местами, в основном на севере и на западе страны. Днем будет 1-6 градусов мороза, прохладнее будет на востоке, теплее у моря.
В среду ночью с юга приблизятся облака нового циклона. Во многих районах выпадет снег, больше всего осадков выпадет на юго-востоке страны. Ночью будет 4-9, на востоке местами до 10-12 градусов мороза.
В среду днем во многих районах будет идти снег, особенно обильными осадки будут на востоке страны. Усилится ветер. Прогнозируют метель. Днем будет 1-4, на востоке местами 5-6 градусов мороза.
Оставить комментарий Читать комментарии