С каждым днем снега в Литве будет все больше

 
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Pūga Vilniuje
Pūga Vilniuje
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Во вторник днем погоду в Литве обусловит южная часть зоны низкого давления. Появятся прояснения, чаще всего солнце будет светить на юге страны.

Снег будет идти лишь местами, в основном на севере и на западе страны. Днем будет 1-6 градусов мороза, прохладнее будет на востоке, теплее у моря.

В среду ночью с юга приблизятся облака нового циклона. Во многих районах выпадет снег, больше всего осадков выпадет на юго-востоке страны. Ночью будет 4-9, на востоке местами до 10-12 градусов мороза.

В среду днем во многих районах будет идти снег, особенно обильными осадки будут на востоке страны. Усилится ветер. Прогнозируют метель. Днем будет 1-4, на востоке местами 5-6 градусов мороза.

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