С каждым днем снега в Литве будет все больше

Снег будет идти лишь местами, в основном на севере и на западе страны. Днем будет 1-6 градусов мороза, прохладнее будет на востоке, теплее у моря.

В среду ночью с юга приблизятся облака нового циклона. Во многих районах выпадет снег, больше всего осадков выпадет на юго-востоке страны. Ночью будет 4-9, на востоке местами до 10-12 градусов мороза.