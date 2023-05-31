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Рекомендации выбирать более безопасные виды топлива на жителей столицы Литвы не подействовали, поэтому с начала июня 2023 года в Вильнюсе вступает в силу запрет на использование для отопления угля и торфа. Жителям, которые пользовались этим топливом, предлагают менять котлы на приспособленные для другого топлива или подключаться к центральному отоплению.
Kaminas Shutterstock
Kaminas Shutterstock

Уголь и торф сильно загрязняют воздух. В прошлом году в Вильнюсе на втором месте по загрязнению был Старый город, где нет промышленности, но много домов, которые отапливают разными способами.

"После запрета на использование угля и торфа жителям предлагают разные компенсации для изменения системы отопления. Со временем уголь и торф запретят во всей Литве, поэтому нет смысла бездействовать", – сказал представитель Elektrum Lietuva Мантас Каваляускас.

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Несколько лет назад, по оценке муниципалитета, в Вильнюсе 11 800 единиц жилья использовали неидентифицированные виды топлива, в том числе уголь и торф.

Отныне за сжигание торфа и угля жителей ждет штраф.

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