Уголь и торф сильно загрязняют воздух. В прошлом году в Вильнюсе на втором месте по загрязнению был Старый город, где нет промышленности, но много домов, которые отапливают разными способами.

"После запрета на использование угля и торфа жителям предлагают разные компенсации для изменения системы отопления. Со временем уголь и торф запретят во всей Литве, поэтому нет смысла бездействовать", – сказал представитель Elektrum Lietuva Мантас Каваляускас.

Несколько лет назад, по оценке муниципалитета, в Вильнюсе 11 800 единиц жилья использовали неидентифицированные виды топлива, в том числе уголь и торф.

Отныне за сжигание торфа и угля жителей ждет штраф.