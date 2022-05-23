На дополнительные выплаты правительство предусмотрело 93,3 млн. евро. Базовая социальная выплата увеличилась на 4 евро, до 46 евро, база пенсионного пособия – на 23 евро до 173 евро, база целевых компенсаций – на 12 евро до 138 евро, а размер поддерживаемых государством доходов – на 18 до 147 евро.

Соцмин отмечает, что благодаря повышению базы пенсионного пособия выплаты в зависимости от вида и категории увеличатся на 11,5–51,75 евро.

Меньше увеличатся пособия по утрате кормильца, больше – пособия по инвалидности в случае 100% нетрудоспособности для лиц до 24 лет. Благодаря повышению базы целевых компенсаций в зависимости от спецпотребностей компенсации увеличатся на 7,2–31,2 евро. Благодаря повышению поддерживаемых государством доходов средний размер пособия увеличится на 109–125 евро.