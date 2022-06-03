С июля в столице Литвы меняются парковочные зоны: станет больше красных и синих территорий

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Летом в столице Литвы изменятся некоторые парковочные зоны. Кое-где парковка подорожает, однако есть и хорошие новости для жителей: появится больше мест парковки, пишет madeinvilnius.lt.
Parkavimas
Parkavimas
© Made in Vilnius

На улицах Вильнюса платными станут некоторые зоны, на которых сейчас можно оставить машину бесплатно. К желтой зоне отныне будут относиться: территория колонии Расу, Шнипишкес. К зеленой присоединят ул. Антакальнё, Жирмуну, Минтес, С.Жукауско, Ю.Кубилюяус, Жигё, Лакуну, Пелесос.

Некоторые платные зоны станут дороже. Например, на ул. A.Вивульскё, около парка Вингис, на ул. Ринктинес, Шейминишкю и Спорто отныне будет желтая зона. В красную войдут ул. В.Кудиркос, Малонёи, Пушу, Крокувос. Синей зоной станет парковка на ул. Субачаус, А.Страздялё, Шв. Двасёс.

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Изменится и порядок парковки у разных ведомств. Вместо части "Бронированных" мест появятся знаки короткой стоянки. Здесь жители смогут оставлять автомобили не больше чем на 2 часа. Благодаря этому посетителям госучреждений не придется искать бесплатное или более дешевое место для стоянки.

Все эти изменения были приняты для того, чтобы в случае необходимости можно было удобно добраться на автомобиле до центра.

Изменение зон должно побудить жителей пользоваться альтернативными транспортными средствами. Надеются, что это поможет сократить количество автомобилей в центре города.

С 1 июля водители будут больше платить за стоянку в тех местах, где изменена парковочная. Почти весь старый город уже сейчас входит в красную и синюю зоны.

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