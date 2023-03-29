С июля в Литве вырастут цены на техосмотр

Цены на техосмотр индексируются ежегодно с учетом инфляции и изменения заработной платы в стране, если изменение заработной платы с момента последнего утверждения цен равно или превышает 9 проц. и/или изменение /инфляции /дефляции равно или превышает 5 проц. по данным Департамента статистики.

На основании последних опубликованных Департаментом статистики данных за март 2023 г. спустя год произведен перерасчет цен. В связи с ростом заработной платы и инфляцией в стране с июля этого года цены на техосмотр вырастут в среднем на 5 проц., тогда как в прошлом году они выросли на 10 проц., отмечается в пресс-релизе.

Новые цены на техосмотр самых популярных автомобилей

Для владельцев легковых автомобилей услуга техосмотра дорожает практически аналогично — чуть более 1 евро, однако точная цена зависит от топлива, используемого для автомобиля.

Владельцы легковых автомобилей, работающих на газе, заплатят за техосмотр на 1,4 евро больше, т.е. 28,90 евро. Технический осмотр легкового пассажирского автомобиля на бензине будет стоить на 1,1 евро дороже – 23 евро, на дизельном топливе – 26,70 евро, значит, цена увеличивается на 1,30 евро.

Владельцам мопедов и мотоциклов за техосмотр придется заплатить на 60 центов больше, а за квадроцикл – 17,20 евро, т.е. на 80 центов дороже по сравнению с текущей ценой, говорится в пресс-релизе.