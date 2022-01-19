Во вторник Сейм принял соответствующие поправки к Закону о контроле над табаком, табачными изделиями и связанными с ними продуктами: 92 члена Сейма проголосовали "за", 9 - "против" и 9 воздержались.

Цель этих поправок состоит в том, чтобы сократить продажи электронных сигарет, которые становятся все более популярными в Литве.

Электронные сигареты и жидкости для заправки к ним в настоящее время не допускаются на рынок, если они содержат витамины или другие добавки, которые создают впечатление, что они полезны или менее вредны для здоровья.

Также нельзя ввозить жидкости для заправки сигарет с кофеином или таурином, другими добавками и стимуляторами, которые ассоциируются с энергией и жизненными силами.

Запрещены также наполнители, которые содержат красители или обладают канцерогенными, мутагенными и токсичными для репродуктивной функции свойствами.