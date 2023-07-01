С июля ужесточается порядок: после первого визита полиции вас могут выселить из дома

"Расследование в рамках УК начинается в каждом пятом случае. Остальные сообщения остаются в "серой" зоне", – сказал глава Управления общественной полиции Миндаугас Акелайтис.

Но и полиция не видит все синяки. Бывает так, приезжает полиция по вызову, затем разворачивается и уезжает, а насилие продолжается.

Другие считают, что это от недостатка образованности. "Ум нужен", – сказал мужчина.

"Мы склонны прощать, переносить насилие", – сказала одна женщина.

"Серьезный момент тут - стереотипы. Наше общество зависит от стереотипов, женщины из-за этого очень страдают", – сказала представитель группы равных возможностей Соцмина Йоланта Сакалаускене.

"С насилием могут также сталкиваться дети, мужья. Но 86% пострадавших - это женщины", – сказала глава Соцмина Моника Навицкене .

О семейном насилии поступает в среднем 55 000 сообщений в год.

"Обычно речь идет о физическом насилии, но есть и психологическое. Если этот процесс в семье длится в течение долгого времени, то жертва бывает запугана, ей угрожают расправой", – сказала Томилинене.

Многие женщины в Литве сталкивались с семейным насилием. Истории некоторых женщин знает глава Центра кризисной беременности Зита Томилинене.

С июля ситуация изменится. Насильники из "серой" зоны, могут быть выселены из дома.

"Появится ордер на выселение насильника", – сказала Навицкене.

Акелайтис сказал, что с июля ждет много изменений.

"Прежде такой процедуры в Литве не было", – сказал он.

Томилинене сказала, что пока женщины, сообщившие о насилии, вынуждены дальше жить вместе с насильниками.

"Угроза насилия увеличивается", – сказала она.

Выселить насильника могут на 15 суток. Вопрос выселения будет решать полиция, руководствуясь определенными критериями. Например, пьян ли человек, агрессивен ли, был ли судим.

"Боится ли сама жертва, просит ли выселить насильника", – продолжил список Акелайтис.

Вильнюсцы, с которыми говорили журналисты, сказали, что через 15 дней такой насильник еще больше обозлится.

"Да, он сможет вернуться домой, но если такое же поведение повторится, процесс может повториться", – заметил Акелайтис.

Куда деваться выселенному из дома человеку?

Навицкене сказала, что за счет государства в гостинице жить не получится.