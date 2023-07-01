С июля ужесточается порядок: после первого визита полиции вас могут выселить из дома

Многие женщины в Литве сталкивались с семейным насилием. Истории некоторых женщин знает глава Центра кризисной беременности Зита Томилинене.
"Обычно речь идет о физическом насилии, но есть и психологическое. Если этот процесс в семье длится в течение долгого времени, то жертва бывает запугана, ей угрожают расправой", – сказала Томилинене.
О семейном насилии поступает в среднем 55 000 сообщений в год.
"С насилием могут также сталкиваться дети, мужья. Но 86% пострадавших - это женщины", – сказала глава Соцмина Моника Навицкене.
"Серьезный момент тут - стереотипы. Наше общество зависит от стереотипов, женщины из-за этого очень страдают", – сказала представитель группы равных возможностей Соцмина Йоланта Сакалаускене.
"Мы склонны прощать, переносить насилие", – сказала одна женщина.
Другие считают, что это от недостатка образованности. "Ум нужен", – сказал мужчина.
Но и полиция не видит все синяки. Бывает так, приезжает полиция по вызову, затем разворачивается и уезжает, а насилие продолжается.
"Расследование в рамках УК начинается в каждом пятом случае. Остальные сообщения остаются в "серой" зоне", – сказал глава Управления общественной полиции Миндаугас Акелайтис.
С июля ситуация изменится. Насильники из "серой" зоны, могут быть выселены из дома.
"Появится ордер на выселение насильника", – сказала Навицкене.
Акелайтис сказал, что с июля ждет много изменений.
"Прежде такой процедуры в Литве не было", – сказал он.
Томилинене сказала, что пока женщины, сообщившие о насилии, вынуждены дальше жить вместе с насильниками.
"Угроза насилия увеличивается", – сказала она.
Выселить насильника могут на 15 суток. Вопрос выселения будет решать полиция, руководствуясь определенными критериями. Например, пьян ли человек, агрессивен ли, был ли судим.
"Боится ли сама жертва, просит ли выселить насильника", – продолжил список Акелайтис.
Вильнюсцы, с которыми говорили журналисты, сказали, что через 15 дней такой насильник еще больше обозлится.
"Да, он сможет вернуться домой, но если такое же поведение повторится, процесс может повториться", – заметил Акелайтис.
Куда деваться выселенному из дома человеку?
Навицкене сказала, что за счет государства в гостинице жить не получится.
"Чаще всего этот вопрос они должны будут решать сами. А если на самом деле негде жить, есть муниципальные услуги: кризисные центры, ночлежные дома", – сказала министр.
Решение полиции можно будет обжаловать, а за его несоблюдение ждет штраф в размере от 80 до почти 800 евро.
С июля жертвам насилия будут оказывать комплексную помощь. Но, по словам собеседницы, финансирование выделено небольшое.
Похоже, власти представляют себе все каким-то образом, но в реальности все будет иначе.
"Скорее всего, с 1 июля мы не сможем предложить помощь юриста и психолога. У нас нет столько человеческих и материальных ресурсов. 760 000 евро. Практически столько, сколько у нас было в этом полугодии, денег больше не стало. А число сообщений может значительно вырасти", – сказала председатель правления Ассоциации утверждения помощи женщинам Юрате Шедуйкене.
Навицкене считает, что с насилием в семье может сталкиваться каждый 5 житель Литвы.