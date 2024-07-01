С июля меняется расписание общественного транспорта в Вильнюсе

6 июля после концерта „Чтобы пуща зеленела“ в парке Вингис транспорт будет ездить с остановок „Вингё паркас“. Они будут курсировать каждые 4–12 минуты, некоторые с интервалом ~25 минут. В этот день чаще и дольше будут курсировать троллейбусы 7, 12. Людям, которые едут из парка Вингис в Юстинишкес, Пашилайчай и на вокзал, рекомендуется идти на остановку „Латвю“ на 7 троллейбус. Тем, кто едет в Жирмунай на 12 троллейбусе, рекомендуется ехать с остановок „Геросёс Вильтиес“. Общественный транспорт 6 июля будет курсировать до 3 ч. ночи.