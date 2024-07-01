С июля меняется расписание общественного транспорта в Вильнюсе

Компания JUDU организует дополнительный транспорт, который улучшит сообщение в городе, жителей просят оставлять автомобили дома. На мероприятия также рекомендуют ходить пешком или ездить на велосипедах или самокатах.
Как изменится расписание 2–3 июля?
С 19 до 24 ч. 2 июля из-за ограничений около Кафедральной площади изменятся трассы и расписание 10, 11, 33, 89 автобусов. Автобусы не будут останавливаться на остановке „Кафедральный собор“, „Бернардинский сад“, „Художественная академия“, „Ужупис“, „Субачаус“.
Специальные автобусы будут развозить участников мероприятий и зрителей 2 июля после репетиции вечера ансамблей „Древо жизни“ и 3 июля после выступления оркестров „Древо жизни“ в Нагорном парке.
Автобусы будут ехать от остановки „Короля Миндаугаса“ в обоих направлениях и будут останавливаться на всех остановках. Они будут курсировать каждые 6–15 минут, иногда до ~25 минут.
Кроме того, троллейбусы 2, 7, 17 маршрутов и автобусы 10, 53 маршрутов будут курсировать чаще и дольше. Автобусы 4G будут останавливаться и на остановке „Ринктинес“, в обоих направлениях. 2–3 июля общественный транспорт будет курсировать до 2 ч. ночи.
Как меняется движение транспорта 4–5 июля?
4 июля с 12 до 24 ч. и 5 июля с 12 до 1 ч. 6 июля из-за ограничений на ул. Лепкальнё изменятся трассы автобусов 2, 12, 16, 19, 61, 82, 88, 88N маршрутов и их расписание. Автобусы не будут останавливаться на остановках: Пелесос, Стадионас, Лепкальнё.
5 июля в день концерта танцев „Мосты веков“, который состоится на стадионе Литовской футбольной федерации автобусы будут ждать пассажиров на вокзале. Запланирован и специальный маршрут от остановки Пелесос, который будет останавливаться на вокзале в секторе D , он будет ездить в Науининкай.
Специальные автобусы будут курсировать с интервалом 5–10 минут., некоторые ~15 минут. 5 июля 2, 7, 17 троллейбусы будут курсировать чаще и дольше. Общественный транспорт 5 июля будет курсировать до 2 ч. ночи.
Как меняется движение 6 июля?
6 июля во время шествия Праздника песни в 14–20 ч. изменятся трассы автобусов 10, 11, 33, 89 маршрутов и их расписания, а с 16 до 20 ч. маршруты и расписания автобусов 1G, 3G, 21, 22, 53, 73 маршрутов и троллейбусов 2, 4, 6, 7, 12, 17 маршрутов. Во время шествия не будут курсировать троллейбусы 1, 3, 10.
6 июля после концерта „Чтобы пуща зеленела“ в парке Вингис транспорт будет ездить с остановок „Вингё паркас“. Они будут курсировать каждые 4–12 минуты, некоторые с интервалом ~25 минут. В этот день чаще и дольше будут курсировать троллейбусы 7, 12. Людям, которые едут из парка Вингис в Юстинишкес, Пашилайчай и на вокзал, рекомендуется идти на остановку „Латвю“ на 7 троллейбус. Тем, кто едет в Жирмунай на 12 троллейбусе, рекомендуется ехать с остановок „Геросёс Вильтиес“. Общественный транспорт 6 июля будет курсировать до 3 ч. ночи.
В специальных автобусах будут действовать обычные билеты маршрутного транспорта.