С июля литовских водителей ждет ряд изменений

С 7 июля 2023 года покупатели подержанного автомобиля должны будут обращать внимание не только на техническое состояние машины, но и на то, не был ли скручен пробег. Литовская администрация безопасности транспорта (ЛАБТ) решила ужесточить порядок в связи с фальсификацией пробега, вскоре во время прохождения техосмотра такие нарушения будут считаться серьезным недочетом.

В аптечке должна быть и инструкция по использованию турникетов.

Согласно новому порядку в аптечке должны быть: 10 стерильных пластырей, рулонный пластырь, стерильная давящая повязка, 5 шт нестерильного бинта, 2 треугольных бинта, ножницы для оказания первой помощи, 2 специальных покрывала, 10 шт стерильных бинтов для ран, 4 шт одноразовых перчаток, 2 одноразовые маски для защиты лица от дыхания/маска для реанимирования, одноразовые гипотермические (охлаждающие) пакеты (2 шт.), жгут-турникет для остановки сильных кровотечений, применяемый на руках или на ногах (2 шт.)

Вступил в силу новый порядок - в автомобилях должны быть аптечки нового образца. С 1 июля 2023 года водителей, у которых не будет аптечек новой комплектации, ждут штрафы.

О случаях фальсификации пробега говорят давно, однако решений по борьбе с этим пока не было. Похожая попытка появится с 7 июля.

Начиная с этой даты, такие машины смогут участвовать в движении два года, в это время придется позаботиться о том, чтобы реальный пробег был восстановлен.

С 7 июля 2023 года скрученный пробег будет считаться небольшим недостатком, а с 7 июля 2025 - значительным.

Увеличатся цены на техосмотр

Литовская администрация безопасности транспорта (ЛАБТ) информирует, что с 13 июля владельцы транспортных средств будут платить за техосмотр по новым ценам.

В среднем с 13 июня цены увеличатся на 5%.

ЛАБТ отмечает, что водители легковых машин будут платить на 1 евро с небольшим дороже, чем платили прежде. Однако точная разница в ценах зависит от вида горючего.

Водители автомобилей с газовым двигателем будут платить на 1,4 евро больше, т.е. 28,90 евро.