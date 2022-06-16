С четверга в Вильнюсе планируется множество мероприятий, будет ограничено движение

С 22 ч. 16 июня до 10 ч. 18 июня состоится мероприятие "Спасибо Тебе, Исландия". В это время будет запрещено движение на ул. Исландиёс.

Во время фестиваля "Ночь культуры", который пройдет с 12 ч. 15 июня по 6 ч. 18 июня будет запрещено движение автомобилей на Ратушной площади (с обеих сторон от здания Ратуши), 17 июня, в 19–24 ч. движение будет запрещено на части проспекта Гедиминаса от ул. Васар1 16-осёс и ул. А. Якшто, 17 июня, с 12 ч. ограничено, а в 16–24 ч. запрещено движение на ул. Аушрос Варту от 3 до 9 зданий.



Во время XIX Балтийского фестиваля студенческих песен и танцев Gaudeamus 18 июня в 19.30–22 ч. будет запрещено движение на Ратушной площади и около здания Ратуши, 19 июня, в 14.30–16 ч. будет запрещено движение перед Ратушей и на части ул. Диджёи между Ратушей и ул. Савичаус.

19 июня в 15–16.30 ч. будет запрещено движение транспортных средств на ул. Диджёи, Пилес, Барборос Радвилайтес, Швянтарагё, Т.Врублевскё, Арсенало, Т.Косцюшкос и около Нагорного парка, в 15–21 ч. будет запрещено движение транспортных средств на ул. Арсенало, Т.Косцюшкос и Жигиманту, в это время здесь сможет курсировать только общественный транспорт и транспорт организаторов.

Во время фестиваля в переулке Лукишкю с 14.30 17 июня до 2 ч. 20 июня будет запрещено движение транспорта на участке от Лукишкской площади до ул. Гинею.

На мероприятия "Ночи культуры" и с них жителей призывают ездить на общественном транспорте – с 23.30 17 июня до 02.20 ч. 18 июня в городе будут курсировать ночные автобусы.

Во время ограничения движения изменятся трассы автобусов 10, 11, 33 и 89 маршрутов.