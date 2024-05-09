С четверга полиция проведет специальные рейды: проверят не только водителей авто

"Водители электросамокатов, как и все участники движения, обязаны вести себя ответственно и не забывать о безопасности. Литовцы немало времени проводят на электросамокатах, часто выбирают их вместо автомобиля, но не всегда в полной мере оценивают свою ответственность. Мы вместе с полицией проводим превентивную работу и хотим подчеркнуть, а некоторым напомнить, насколько важно соблюдать ПДД", – сказал представитель Bolt Бенас Юрловас.
9–11 мая по всей Литве полиция будет проверять водителей на предмет посторонней деятельности за рулем (использование смартфонов без прибора "свободные руки"), использования средств безопасности (ремней, шлемов, детских сидений).
"Шлемы в обязательном порядке должны надевать все несовершеннолетние велосипедисты и водители электросамокатов, скейтбордов и т.д. Шлемы обязаны надевать и де велосипедисты или водители самокатов, которые выезжают на проезжую часть. К сожалению, не все выполняют это требование и забывают о безопасности и ответственности", – сказала представитель полиции Йоруне Люткене.
Представители Bolt во время акции будут дарить водителям электросамокатов подарки.