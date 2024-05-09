С четверга полиция проведет специальные рейды: проверят не только водителей авто

"Водители электросамокатов, как и все участники движения, обязаны вести себя ответственно и не забывать о безопасности. Литовцы немало времени проводят на электросамокатах, часто выбирают их вместо автомобиля, но не всегда в полной мере оценивают свою ответственность. Мы вместе с полицией проводим превентивную работу и хотим подчеркнуть, а некоторым напомнить, насколько важно соблюдать ПДД", – сказал представитель Bolt Бенас Юрловас.