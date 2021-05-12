С четверга погода в Литве резко изменится

С утра небо будет ясным, но после обеда придет узкая полоса облаков, поэтому на востоке уже появятся небольшие облака. Однако осадков они не принесут. Как и в предыдущие дни, будет дуть сильный ветер, местами порывы достигнут 15 м/с.
Температура будет достаточно высокой, местами воздух прогреется до 21–24, а на юго-западе и на взморье до 25–26 градусов тепла. Однако с востока будет идти холодная масса воздуха, поэтому на востоке будет всего 19–20 градусов. Похожей температура будет и на Куршской косе.
В четверг в Литву с юго-востока придет циклон. Ночью осадки ожидаются в основном на востоке страны. На западе по-прежнему будет сухо. Будет дуть ветер переменного направления. Температура опустится до 5–10 градусов тепла.
Днем во многих районах ожидаются осадки. Местами пройдут сильные дожди с грозами. На северо-востоке прогнозируют порывистый ветер. Днем будет всего 11–16, на западе 18 градусов тепла.
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