С будущего года в Каунасе вырастет плата за вывоз смешанных отходов

Жители индивидуальных домов с 140-литровым контейнером, который вывозится раз в две недели, будут платить на 1,35 евро больше. Для жителей многоквартирных домов ежемесячный платеж вырастет примерно до 1,85 евро. Для юридических лиц повышение составит примерно 7,11 евро.
Тарифы на утилизацию отходов были пересчитаны с учетом законодательства, ключевых стратегических целей управления отходами, значительного повышения стоимости услуг по утилизации отходов и других соответствующих факторов.
Муниципалитет отмечает, что повышение касается только тех муниципальных отходов, которые выбрасываются в общий контейнер. После сортировки отходы по-прежнему собираются бесплатно. Жители Каунаса всегда могут снизить плату за вывоз мусора, если будут более ответственно подходить к сортировке.
Сортировка отходов должна стать приоритетом для каждого домохозяйства. В Каунасе для этого созданы все условия.