С будущего года в Каунасе вырастет плата за вывоз смешанных отходов

В связи с тем, что Каунасский региональный центр утилизации отходов (Kauno RATC) повысил плату за сбор и утилизацию смешанных отходов в среднем на 30%, с 1 января стоимость этой услуги для жителей Каунаса также увеличится. По данным муниципалитета, сумма, которую платят жители, увеличится незначительно — всего на несколько евро, об этом сообщает портал "Kas vyksta Kaune".