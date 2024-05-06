С аукциона продают здания в престижном районе Вильнюса

"Объект находится в уникальном месте, на берегу озера Бальсис. Пляж этого озера в 2024 году получил голубой флаг.

В этом месте есть все необходимые коммуникации, местная скважина. Участок последний, он не граничит с другими участками, что гарантирует покой", – сказала представитель "Имущественного банка" Гуода Гураускайте.

Она отметила, что несколько построек на участке 13 га находятся в хорошем состоянии. Есть два двухэтажных здания, со второго этажа открывается панорама на озеро Бальсис.

Этот объект находится в 10 км от центра или в 20 минутах езды. Рядом курсирует общественный транспорт, есть магазины.