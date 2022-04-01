С апреля в Вильнюсе будет чаще курсировать общественный транспорт

В начале 2022 года расписание общественного транспорта в городе постоянно корректировали из-за пандемии и высокой заболеваемости жителей. В зимние месяцы транспорт ходил реже. С наступлением весны на улицы выезжает все больше автобусов и троллейбусов.
Что меняется с 1 апреля 2022 года?
В рабочие дни будут чаще курсировать:
Скорый автобус: 4G
Автобусы: 13, 15, 26, 43, 55, 57 ir 61
Дополнительно подкорректируют графики автобусов 7, 8 и 32.
В выходные дни будут чаще курсировать автобусы 26 маршрута.
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