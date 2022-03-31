С 1 апреля вступает в силу ряд важных правил, которые будут действовать с 1 апреля по 31 октября.

Шипованные шины в этом году надо поменять до 10 апреля. Между тем, перед тем как менять зимние шины на летние, надо хорошо подумать и следить за реальной ситуацией на дорогах. "Переобуть" машину в летнюю резину рекомендуется, когда температура не опускается ниже 7 градусов. Но если по утрам бывает прохладнее, а водитель начинает свой день утром, стоит подождать и менять резину позже.

Правда, в правилах нет обязательного требования с 1 апреля ездить на летней резине. Нередко водители "экономят" за замене резины и круглый год ездят на зимней.

Многие эксперты отмечают, что в результате водители тратят больше и ухудшают динамику автомобиля. При повышении температуры, увеличивается тормозной путь, если на машине остается зимняя резина. Поэтому такая резина не только снижает безопасность, но не обеспечивает точность управления автомобилем. Кроме того, мягкая зимняя резина быстрее стирается и приходит в негодность. Это особенно ярко выражено при маневрах: резком торможении и т.п.

Мало того, мягкая зимняя резина хуже прокручивается, что сказывается на более высоком расходе топлива.

С 1 апреля на магистралях и скоростных дорогах меняется допустимая скорость движения. На скоростных дорогах - со 110 до 120 км/ч, на магистралях со 110 до 130 км/ч.

Напомним, что в Литве есть четыре магистрали: А1 - между Вильнюсом и Каунасом и между Каунасом и Клайпедой, А2 между Вильнюсом и Паневежисом и А5 между Каунасом и Мариямполе.

На других дорогах скорость не меняется.