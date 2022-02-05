Специалисты общественного транспорта изменили график работы, чтобы обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта. Эти изменения учитывали многие аспекты: расписание маршрутов было скорректировано таким образом, чтобы пассажирам было проще планировать пересадки и чтобы избежать чрезмерных промежутков между рейсами.
Расписание каких автобусов изменится с 7 февраля?
- Скорых автобусов 1G, 2G, 3G, 5G
- Автобусов 1, 13, 26, 28, 36, 46, 53, 57, 88, 89 ir 114
- Будут скорректированы расписания 35, 66 и 76 автобусных маршрутов в связи с изменением расписания 36 автобусов.
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