Специалисты общественного транспорта изменили график работы, чтобы обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта. Эти изменения учитывали многие аспекты: расписание маршрутов было скорректировано таким образом, чтобы пассажирам было проще планировать пересадки и чтобы избежать чрезмерных промежутков между рейсами.

Расписание каких автобусов изменится с 7 февраля?